Informações de preço de BonkwifAmerica (BIF PARTY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000471 $ 0.00000471 $ 0.00000471 Mínimo 24h $ 0.00000509 $ 0.00000509 $ 0.00000509 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000471$ 0.00000471 $ 0.00000471 Máximo 24h $ 0.00000509$ 0.00000509 $ 0.00000509 Máximo histórico $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 Menor preço $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Variação de Preço (1h) +1.26% Alteração de Preço (1D) -0.30% Variação de Preço (7d) -19.49% Variação de Preço (7d) -19.49%

O preço em tempo real de BonkwifAmerica (BIF PARTY) é $0.00000495. Nas últimas 24 horas, BIF PARTY foi negociado entre a mínima de $ 0.00000471 e a máxima de $ 0.00000509, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BIF PARTY é $ 0.0000235, enquanto o mais baixo é $ 0.00000468.

Em termos de desempenho de curto prazo, BIF PARTY variou +1.26% na última hora, -0.30% nas últimas 24 horas e -19.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Capitalização de mercado $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Fornecimento Circulante 998.43M 998.43M 998.43M Fornecimento total 998,427,324.335658 998,427,324.335658 998,427,324.335658

A capitalização de mercado atual de BonkwifAmerica é $ 4.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BIF PARTY é 998.43M, com um fornecimento total de 998427324.335658. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.94K.