Preço de BonkEarn hoje

O preço ao vivo de BonkEarn (BERN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BERN para USD é de $ 0 por BERN.

BonkEarn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 546,238, com um fornecimento em circulação de 949.09M BERN. Nas últimas 24 horas, BERN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0400155, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BERN movimentou-se -0.19% na última hora e +1.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.73.

Informações de mercado de BonkEarn (BERN)

Capitalização de mercado $ 546.24K$ 546.24K $ 546.24K Volume (24h) $ 13.73$ 13.73 $ 13.73 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 546.24K$ 546.24K $ 546.24K Fornecimento Circulante 949.09M 949.09M 949.09M Fornecimento total 949,092,498.17821 949,092,498.17821 949,092,498.17821

A capitalização de mercado atual de BonkEarn é $ 546.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.73. A oferta em circulação de BERN é 949.09M, com um fornecimento total de 949092498.17821. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 546.24K.