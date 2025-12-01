Preço de BONKBOY hoje

O preço ao vivo de BONKBOY (BONKBOY) hoje é $ 0.00004747, com uma variação de 6.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BONKBOY para USD é de $ 0.00004747 por BONKBOY.

BONKBOY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 47,793, com um fornecimento em circulação de 999.77M BONKBOY. Nas últimas 24 horas, BONKBOY foi negociado entre $ 0.00004477 (mínimo) e $ 0.00005246 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00096279, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00004138.

No desempenho de curto prazo, BONKBOY movimentou-se -0.02% na última hora e -24.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BONKBOY (BONKBOY)

Capitalização de mercado $ 47.79K$ 47.79K $ 47.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 47.79K$ 47.79K $ 47.79K Fornecimento Circulante 999.77M 999.77M 999.77M Fornecimento total 999,766,995.920775 999,766,995.920775 999,766,995.920775

A capitalização de mercado atual de BONKBOY é $ 47.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BONKBOY é 999.77M, com um fornecimento total de 999766995.920775. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 47.79K.