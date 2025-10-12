Informações de preço de Bonk Staked SOL (BONKSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 179.42 $ 179.42 $ 179.42 Mínimo 24h $ 210.44 $ 210.44 $ 210.44 Máximo 24h Mínimo 24h $ 179.42$ 179.42 $ 179.42 Máximo 24h $ 210.44$ 210.44 $ 210.44 Máximo histórico $ 347.66$ 347.66 $ 347.66 Menor preço $ 106.8$ 106.8 $ 106.8 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -2.66% Variação de Preço (7d) -24.99% Variação de Preço (7d) -24.99%

O preço em tempo real de Bonk Staked SOL (BONKSOL) é $199.83. Nas últimas 24 horas, BONKSOL foi negociado entre a mínima de $ 179.42 e a máxima de $ 210.44, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BONKSOL é $ 347.66, enquanto o mais baixo é $ 106.8.

Em termos de desempenho de curto prazo, BONKSOL variou -0.00% na última hora, -2.66% nas últimas 24 horas e -24.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Capitalização de mercado $ 33.01M$ 33.01M $ 33.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.01M$ 33.01M $ 33.01M Fornecimento Circulante 165.20K 165.20K 165.20K Fornecimento total 165,201.623568657 165,201.623568657 165,201.623568657

A capitalização de mercado atual de Bonk Staked SOL é $ 33.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BONKSOL é 165.20K, com um fornecimento total de 165201.623568657. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.01M.