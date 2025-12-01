Preço de Bonk Index hoje

O preço ao vivo de Bonk Index (BNKK) hoje é --, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNKK para USD é de -- por BNKK.

Bonk Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,072.19, com um fornecimento em circulação de 999.73M BNKK. Nas últimas 24 horas, BNKK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00264481, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNKK movimentou-se +0.17% na última hora e -8.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bonk Index (BNKK)

Capitalização de mercado $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Fornecimento Circulante 999.73M 999.73M 999.73M Fornecimento total 999,728,015.504027 999,728,015.504027 999,728,015.504027

