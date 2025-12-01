Preço de boner hoje

O preço ao vivo de boner (BONER) hoje é --, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BONER para USD é de -- por BONER.

boner ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,432.95, com um fornecimento em circulação de 999.01M BONER. Nas últimas 24 horas, BONER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BONER movimentou-se -- na última hora e +3.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de boner (BONER)

Capitalização de mercado $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Fornecimento Circulante 999.01M 999.01M 999.01M Fornecimento total 999,014,490.930573 999,014,490.930573 999,014,490.930573

