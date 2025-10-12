Tokenomics de Boji (BOJI)
Tokenomics e análise de preços de Boji (BOJI)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Boji (BOJI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Boji (BOJI)
boji’s on the Blockchain!
Who is boji? Boji is a Kangal dog from Istanbul known for riding metros, trams, and ferries all on his own. Calm, smart, and friendly, he’s become a symbol of the city’s spirit and a beloved icon of urban freedom.
Join us as we grow, build, and take BOJI beyond the moon.
$BOJI is a meme coin with no intrinsic value, no promises, and no expectation of financial return. It was created purely for entertainment and community vibes. This is not financial advice. Always do your own research.
Tokenomics de Boji (BOJI): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Boji (BOJI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BOJI que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BOJI podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BOJI, explore o preço em tempo real do token BOJI!
