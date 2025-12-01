Preço de Body Scan AI hoje

O preço ao vivo de Body Scan AI (SCANAI) hoje é $ 0.00042212, com uma variação de 5.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCANAI para USD é de $ 0.00042212 por SCANAI.

Body Scan AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 441,109, com um fornecimento em circulação de 999.85M SCANAI. Nas últimas 24 horas, SCANAI foi negociado entre $ 0.00039204 (mínimo) e $ 0.00046363 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00276659, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00020619.

No desempenho de curto prazo, SCANAI movimentou-se -5.57% na última hora e +71.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Body Scan AI (SCANAI)

Capitalização de mercado $ 441.11K$ 441.11K $ 441.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 441.11K$ 441.11K $ 441.11K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,851,158.392628 999,851,158.392628 999,851,158.392628

