Preço de Bodoggos Strategy hoje

O preço ao vivo de Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) hoje é $ 0.00007088, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BDGSTRAT para USD é de $ 0.00007088 por BDGSTRAT.

Bodoggos Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 67,749, com um fornecimento em circulação de 955.78M BDGSTRAT. Nas últimas 24 horas, BDGSTRAT foi negociado entre $ 0.00007088 (mínimo) e $ 0.00007145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0009674, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006474.

No desempenho de curto prazo, BDGSTRAT movimentou-se -0.36% na última hora e -0.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)

Capitalização de mercado $ 67.75K$ 67.75K $ 67.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 67.75K$ 67.75K $ 67.75K Fornecimento Circulante 955.78M 955.78M 955.78M Fornecimento total 955,776,102.4295154 955,776,102.4295154 955,776,102.4295154

