Preço de BNBXBT hoje

O preço ao vivo de BNBXBT (BNBXBT) hoje é $ 0, com uma variação de 3.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBXBT para USD é de $ 0 por BNBXBT.

BNBXBT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,876, com um fornecimento em circulação de 1.00B BNBXBT. Nas últimas 24 horas, BNBXBT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00917015, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNBXBT movimentou-se -1.01% na última hora e +25.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNBXBT (BNBXBT)

Capitalização de mercado $ 95.88K$ 95.88K $ 95.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.88K$ 95.88K $ 95.88K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNBXBT é $ 95.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBXBT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.88K.