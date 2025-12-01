Preço de BNB Wallstreet Bull hoje

O preço ao vivo de BNB Wallstreet Bull (WBULL) hoje é --, com uma variação de 8.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBULL para USD é de -- por WBULL.

BNB Wallstreet Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 75,975, com um fornecimento em circulação de 1.00B WBULL. Nas últimas 24 horas, WBULL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01251159, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WBULL movimentou-se +0.55% na última hora e +9.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNB Wallstreet Bull (WBULL)

Capitalização de mercado $ 75.98K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 75.98K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNB Wallstreet Bull é $ 75.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WBULL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 75.98K.