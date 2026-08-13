Em que rede blockchain BNB SUPER CYCLE opera?

BNB SUPER CYCLE opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de BSC?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de -0.67% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria BNB SUPER CYCLE pertence?

BNB SUPER CYCLE se enquadra na categoria BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Essa classificação ajuda os investidores a comparar BSC com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de BNB SUPER CYCLE?

Sua capitalização de mercado é de R$89036.3014397681415000, colocando o ativo na posição #9035. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de BSC estão atualmente em circulação?

Há 1000000000.0 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de BNB SUPER CYCLE hoje?

Nos últimos dias, BSC gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, BNB SUPER CYCLE flutuou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.