Preço de BNB PEPE hoje

O preço ao vivo de BNB PEPE (BNBPEPE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBPEPE para USD é de $ 0 por BNBPEPE.

BNB PEPE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,805, com um fornecimento em circulação de 100.00M BNBPEPE. Nas últimas 24 horas, BNBPEPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01438415, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNBPEPE movimentou-se -0.11% na última hora e +3.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.85.

Informações de mercado de BNB PEPE (BNBPEPE)

Capitalização de mercado $ 31.81K$ 31.81K $ 31.81K Volume (24h) $ 28.85$ 28.85 $ 28.85 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.42K$ 95.42K $ 95.42K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNB PEPE é $ 31.81K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.85. A oferta em circulação de BNBPEPE é 100.00M, com um fornecimento total de 300000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.42K.