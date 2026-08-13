Preço de BNB MEME SZN hoje

O preço ao vivo de BNB MEME SZN (SZN) hoje é $ 0, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SZN para USD é de $ 0 por SZN.

BNB MEME SZN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 131,149, com um fornecimento em circulação de 1.00B SZN. Nas últimas 24 horas, SZN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03666863, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SZN movimentou-se -0.20% na última hora e +9.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 32.76K.

Informações de mercado de BNB MEME SZN (SZN)

Capitalização de mercado $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Volume (24h) $ 32.76K$ 32.76K $ 32.76K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.15K$ 131.15K $ 131.15K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNB MEME SZN é $ 131.15K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 32.76K. A oferta em circulação de SZN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.15K.