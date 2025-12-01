Preço de BNB LION hoje

O preço ao vivo de BNB LION (BNBLION) hoje é --, com uma variação de 7.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBLION para USD é de -- por BNBLION.

BNB LION ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 159,515, com um fornecimento em circulação de 94,691.42T BNBLION. Nas últimas 24 horas, BNBLION foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNBLION movimentou-se -0.18% na última hora e -10.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNB LION (BNBLION)

Capitalização de mercado $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 159.52K$ 159.52K $ 159.52K Fornecimento Circulante 94,691.42T 94,691.42T 94,691.42T Fornecimento total 9.469141562149152e+16 9.469141562149152e+16 9.469141562149152e+16

A capitalização de mercado atual de BNB LION é $ 159.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBLION é 94,691.42T, com um fornecimento total de 9.469141562149152e+16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 159.52K.