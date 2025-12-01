Preço de BNB GOAT hoje

O preço ao vivo de BNB GOAT (BGOAT) hoje é $ 0.00002679, com uma variação de 38.72% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BGOAT para USD é de $ 0.00002679 por BGOAT.

BNB GOAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,788, com um fornecimento em circulação de 1.00B BGOAT. Nas últimas 24 horas, BGOAT foi negociado entre $ 0.00000939 (mínimo) e $ 0.00004709 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00087913, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000939.

No desempenho de curto prazo, BGOAT movimentou-se -0.13% na última hora e -48.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNB GOAT (BGOAT)

Capitalização de mercado $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BNB GOAT é $ 26.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BGOAT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.79K.