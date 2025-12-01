Preço de BNB Frog Inu hoje

O preço ao vivo de BNB Frog Inu (BNBFROG) hoje é $ 0.0, com uma variação de 6.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBFROG para USD é de $ 0.0 por BNBFROG.

BNB Frog Inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,597,070, com um fornecimento em circulação de 8,519,880,230,176.20T BNBFROG. Nas últimas 24 horas, BNBFROG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0.

No desempenho de curto prazo, BNBFROG movimentou-se -8.99% na última hora e +145.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNB Frog Inu (BNBFROG)

Capitalização de mercado $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Fornecimento Circulante 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Fornecimento total 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

A capitalização de mercado atual de BNB Frog Inu é $ 1.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNBFROG é 8,519,880,230,176.20T, com um fornecimento total de 9.2599401150881e+24. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.74M.