Preço de BNB DOGE hoje

O preço ao vivo de BNB DOGE (BOGE) hoje é --, com uma variação de 1.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOGE para USD é de -- por BOGE.

BNB DOGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,590.01, com um fornecimento em circulação de 1.00B BOGE. Nas últimas 24 horas, BOGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00118783, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOGE movimentou-se +0.01% na última hora e +4.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNB DOGE (BOGE)

Capitalização de mercado $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.59K$ 14.59K $ 14.59K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

