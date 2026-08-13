Preço de Bluzelle hoje

O preço ao vivo de Bluzelle (BLZ) hoje é $ 0.00625464, com uma variação de 3.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLZ para USD é de $ 0.00625464 por BLZ.

Bluzelle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,974,283, com um fornecimento em circulação de 475.72M BLZ. Nas últimas 24 horas, BLZ foi negociado entre $ 0.00618335 (mínimo) e $ 0.0064995 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.783089, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00579292.

No desempenho de curto prazo, BLZ movimentou-se -0.00% na última hora e -4.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 106.15K.

Informações de mercado de Bluzelle (BLZ)

Capitalização de mercado $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volume (24h) $ 106.15K$ 106.15K $ 106.15K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M Fornecimento Circulante 475.72M 475.72M 475.72M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bluzelle é $ 2.97M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 106.15K. A oferta em circulação de BLZ é 475.72M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.13M.