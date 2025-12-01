Preço de Blurt hoje

O preço ao vivo de Blurt (BLURT) hoje é $ 0.00136159, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLURT para USD é de $ 0.00136159 por BLURT.

Blurt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 812,141, com um fornecimento em circulação de 596.72M BLURT. Nas últimas 24 horas, BLURT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.116698, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLURT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blurt (BLURT)

Capitalização de mercado $ 812.14K$ 812.14K $ 812.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 812.49K$ 812.49K $ 812.49K Fornecimento Circulante 596.72M 596.72M 596.72M Fornecimento total 596,719,420.828 596,719,420.828 596,719,420.828

