Preço de Blunt hoje

O preço ao vivo de Blunt (BLUNT) hoje é --, com uma variação de 0.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLUNT para USD é de -- por BLUNT.

Blunt ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,745.16, com um fornecimento em circulação de 993.58M BLUNT. Nas últimas 24 horas, BLUNT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133089, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLUNT movimentou-se -- na última hora e -9.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blunt (BLUNT)

Capitalização de mercado $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.75K$ 4.75K $ 4.75K Fornecimento Circulante 993.58M 993.58M 993.58M Fornecimento total 993,581,815.902789 993,581,815.902789 993,581,815.902789

A capitalização de mercado atual de Blunt é $ 4.75K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLUNT é 993.58M, com um fornecimento total de 993581815.902789. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.75K.