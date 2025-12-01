Preço de Blueprint hoje

O preço ao vivo de Blueprint (BP) hoje é --, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BP para USD é de -- por BP.

Blueprint ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,631, com um fornecimento em circulação de 463.63M BP. Nas últimas 24 horas, BP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00116608, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BP movimentou-se -0.66% na última hora e +7.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blueprint (BP)

Capitalização de mercado $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.67K$ 58.67K $ 58.67K Fornecimento Circulante 463.63M 463.63M 463.63M Fornecimento total 722,864,146.2983271 722,864,146.2983271 722,864,146.2983271

