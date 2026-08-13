Preço de Bloom Terminal hoje

O preço ao vivo de Bloom Terminal (BLOOM) hoje é $ 0, com uma variação de 1.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLOOM para USD é de $ 0 por BLOOM.

Bloom Terminal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,987, com um fornecimento em circulação de 85.50M BLOOM. Nas últimas 24 horas, BLOOM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0090223, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLOOM movimentou-se -0.22% na última hora e -57.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 136.66.

Informações de mercado de Bloom Terminal (BLOOM)

Capitalização de mercado $ 34.99K$ 34.99K $ 34.99K Volume (24h) $ 136.66$ 136.66 $ 136.66 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.88K$ 35.88K $ 35.88K Fornecimento Circulante 85.50M 85.50M 85.50M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bloom Terminal é $ 34.99K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 136.66. A oferta em circulação de BLOOM é 85.50M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.88K.