Preço de Blood Crystal hoje

O preço ao vivo de Blood Crystal (BC) hoje é $ 0.00224882, com uma variação de 5.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BC para USD é de $ 0.00224882 por BC.

Blood Crystal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,905,749, com um fornecimento em circulação de 844.04M BC. Nas últimas 24 horas, BC foi negociado entre $ 0.0022484 (mínimo) e $ 0.00238196 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.092679, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00204083.

No desempenho de curto prazo, BC movimentou-se -2.21% na última hora e -9.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Blood Crystal (BC)

Capitalização de mercado $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.91M$ 1.91M $ 1.91M Fornecimento Circulante 844.04M 844.04M 844.04M Fornecimento total 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

