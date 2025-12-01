Preço de BlockyBoy by Matt Furie hoje

O preço ao vivo de BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) hoje é $ 0.00013778, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLOCKYBOY para USD é de $ 0.00013778 por BLOCKYBOY.

BlockyBoy by Matt Furie ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 57,962, com um fornecimento em circulação de 420.69M BLOCKYBOY. Nas últimas 24 horas, BLOCKYBOY foi negociado entre $ 0.00013647 (mínimo) e $ 0.00013947 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00342977, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00010391.

No desempenho de curto prazo, BLOCKYBOY movimentou-se -0.45% na última hora e -14.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

