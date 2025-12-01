Preço de BlockAI hoje

O preço ao vivo de BlockAI (BAI) hoje é $ 0.07838, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BAI para USD é de $ 0.07838 por BAI.

BlockAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,511, com um fornecimento em circulação de 669.96K BAI. Nas últimas 24 horas, BAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.061623.

No desempenho de curto prazo, BAI movimentou-se -- na última hora e +26.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BlockAI (BAI)

Capitalização de mercado $ 52.51K$ 52.51K $ 52.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 470.28K$ 470.28K $ 470.28K Fornecimento Circulante 669.96K 669.96K 669.96K Fornecimento total 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BlockAI é $ 52.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BAI é 669.96K, com um fornecimento total de 6000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 470.28K.