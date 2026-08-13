O que é Blink Galaxy?

Outer Ring MMO é um MMORPG de ação em terceira pessoa, do gênero sandbox, de ficção científica, ambientado num universo de mundo aberto baseado na Saga Outer Ring. Nesse universo, 5 espécies divididas em 4 facções diferentes competem pelo controle de planetas e recursos. Os jogadores podem caçar armas lendárias, participar de batalhas PvP massivas, explorar masmorras perigosas para enfrentar chefes e coletar saques e recursos épicos para melhorar suas armas e naves.

O que torna o Blink Galaxy único?

Todos os itens do jogo são gerados a partir do trabalho dos próprios jogadores ou criados por eles mesmos. Isso inclui espadas, armas de fogo, armaduras, veículos, naves, terras, edifícios e itens dentro desses edifícios, todos os quais podem ser convertidos em NFTs. Além disso, os recursos necessários para criar esses itens — como ferro, cobre, gás e madeira — funcionam como Tokens Fungíveis. Isso permite que os jogadores se tornem os verdadeiros donos desses itens digitais e gerem valor com o tempo investido, vendendo-os.

Qual é o preço de hoje de Blink Galaxy (GQ)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.12%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de GQ estão em circulação?

A oferta em circulação de GQ é de 7958703087.597443, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Blink Galaxy?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de GQ nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Blink Galaxy hoje?

A capitalização de mercado está em R$204048.99012417711000, posicionando Blink Galaxy na posição #7434 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente GQ está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Blink Galaxy?

A recente variação de preço de -0.12% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Kommunitas Launchpad,Racing Games,MMO e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.