Tokenomics de Blazr (BLAZR)
Tokenomics e análise de preços de Blazr (BLAZR)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Blazr (BLAZR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Blazr (BLAZR)
Blazr is a Chrome extension designed to simplify the process of launching and managing Solana-based tokens. The project provides users with an intuitive interface to create new tokens, manage their digital assets, and monitor their portfolios directly from their browser. Blazr integrates wallet management, real-time SOL balance tracking, and responsive design to ensure accessibility across devices. Built with React, TypeScript, and TailwindCSS, the extension aims to lower the barrier to entry for individuals and projects seeking to participate in the Solana ecosystem. By offering a seamless experience for token creation and management, Blazr empowers users to engage with decentralized finance, community governance, and digital asset innovation on Solana.
Tokenomics de Blazr (BLAZR): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Blazr (BLAZR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens BLAZR que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BLAZR podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do BLAZR, explore o preço em tempo real do token BLAZR!
Previsão de preço de BLAZR
Quer saber para onde o BLAZR pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BLAZR combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"