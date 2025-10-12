Informações de preço de Blazr (BLAZR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00011256$ 0.00011256 $ 0.00011256 Menor preço $ 0.00000407$ 0.00000407 $ 0.00000407 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Blazr (BLAZR) é $0.00000503. Nas últimas 24 horas, BLAZR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLAZR é $ 0.00011256, enquanto o mais baixo é $ 0.00000407.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLAZR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blazr (BLAZR)

Capitalização de mercado $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K Fornecimento Circulante 947.78M 947.78M 947.78M Fornecimento total 999,293,396.727039 999,293,396.727039 999,293,396.727039

A capitalização de mercado atual de Blazr é $ 4.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLAZR é 947.78M, com um fornecimento total de 999293396.727039. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.02K.