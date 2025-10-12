Informações de preço de Blade (BLADE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.01183144 $ 0.01183144 $ 0.01183144 Mínimo 24h $ 0.01276773 $ 0.01276773 $ 0.01276773 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.01183144$ 0.01183144 $ 0.01183144 Máximo 24h $ 0.01276773$ 0.01276773 $ 0.01276773 Máximo histórico $ 0.702613$ 0.702613 $ 0.702613 Menor preço $ 0.00579944$ 0.00579944 $ 0.00579944 Variação de Preço (1h) +7.23% Alteração de Preço (1D) +0.30% Variação de Preço (7d) +12.06% Variação de Preço (7d) +12.06%

O preço em tempo real de Blade (BLADE) é $0.01273437. Nas últimas 24 horas, BLADE foi negociado entre a mínima de $ 0.01183144 e a máxima de $ 0.01276773, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLADE é $ 0.702613, enquanto o mais baixo é $ 0.00579944.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLADE variou +7.23% na última hora, +0.30% nas últimas 24 horas e +12.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Blade (BLADE)

Capitalização de mercado $ 64.28K$ 64.28K $ 64.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Fornecimento Circulante 5.05M 5.05M 5.05M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Blade é $ 64.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLADE é 5.05M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.27M.