O que é BlackPearl (BPLC)

BlackPearl.Chain is pushing decentralization into the future with a third-generation public blockchain. It’s network achieves blazing transaction speeds (Millions TPS) using Sharding and a VRF lightning-fast consensus mechanism built in-house. Finality is achieved in under three seconds with revolutionary P2P, Its speed and security make it the perfect platform for applications like digital asset trading, social media messaging, payment processing, supply chain tracking, and other high-scale use cases.

Recurso de BlackPearl (BPLC) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de BlackPearl (BPLC)

Compreender a tokenomics de BlackPearl (BPLC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BPLC agora!