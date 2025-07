O que é Black Panther (BLACK)

Black Panther is the leading asset management hub built on Injective, offering intelligent vaults that use automated trading strategies to help users achieve superior returns. The protocol offers a diverse suite of DeFi products including Liquid Staking Derivatives, money markets, DEXes, and portfolio management tools to support advanced trading strategies. Since launching on Injective, Black Panther has garnered significant market traction with over $300M in trading volume and 50,000 active users. The protocol currently oversees 36 vault strategies, demonstrating its innovative approach to asset management.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Black Panther (BLACK) Whitepaper Site oficial

Tokenomics de Black Panther (BLACK)

Compreender a tokenomics de Black Panther (BLACK) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BLACK agora!