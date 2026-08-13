Preço de BLACK HOLE hoje

O preço ao vivo de BLACK HOLE (BLKH) hoje é $ 0, com uma variação de 10.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BLKH para USD é de $ 0 por BLKH.

BLACK HOLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,521, com um fornecimento em circulação de 530.98M BLKH. Nas últimas 24 horas, BLKH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00230612, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BLKH movimentou-se -0.20% na última hora e +16.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 235.07.

Informações de mercado de BLACK HOLE (BLKH)

Capitalização de mercado $ 87.52K$ 87.52K $ 87.52K Volume (24h) $ 235.07$ 235.07 $ 235.07 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 164.83K$ 164.83K $ 164.83K Fornecimento Circulante 530.98M 530.98M 530.98M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BLACK HOLE é $ 87.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 235.07. A oferta em circulação de BLKH é 530.98M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 164.83K.