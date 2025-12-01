Tokenomics de BizAuto (BIZA)

Descubra informações essenciais sobre BizAuto (BIZA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 17:57:17 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de BizAuto (BIZA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de BizAuto (BIZA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 449.01K
Fornecimento total:
$ 3.80B
Fornecimento circulante:
$ 3.35B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 509.46K
Máximo histórico:
$ 0.0324594
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0.00013403
Informação sobre BizAuto (BIZA)

Site oficial:
https://amaxg.net/
Whitepaper:
https://amaxg.gitbook.io/whitepaper-eng/

Tokenomics de BizAuto (BIZA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de BizAuto (BIZA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens BIZA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens BIZA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do BIZA, explore o preço em tempo real do token BIZA!

Previsão de preço de BIZA

Quer saber para onde o BIZA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do BIZA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

mc_how_why_title
