Preço de BizAuto hoje

O preço ao vivo de BizAuto (BIZA) hoje é --, com uma variação de 30.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIZA para USD é de -- por BIZA.

BizAuto ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 438,017, com um fornecimento em circulação de 3.35B BIZA. Nas últimas 24 horas, BIZA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0324594, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BIZA movimentou-se +1.42% na última hora e -35.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BizAuto (BIZA)

Capitalização de mercado $ 438.02K$ 438.02K $ 438.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 496.99K$ 496.99K $ 496.99K Fornecimento Circulante 3.35B 3.35B 3.35B Fornecimento total 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0 3,800,000,000.0

