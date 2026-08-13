Preço de BitVault Signal hoje

O preço ao vivo de BitVault Signal ($BV7X) hoje é $ 0, com uma variação de 6.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $BV7X para USD é de $ 0 por $BV7X.

BitVault Signal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 349,190, com um fornecimento em circulação de 100.00B $BV7X. Nas últimas 24 horas, $BV7X foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $BV7X movimentou-se -1.32% na última hora e -18.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitVault Signal ($BV7X)

Capitalização de mercado $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BitVault Signal é $ 349.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $BV7X é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 349.19K.