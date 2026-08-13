Preço de Bitgo xStock hoje

O preço ao vivo de Bitgo xStock (BTGOX) hoje é $ 5.04, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTGOX para USD é de $ 5.04 por BTGOX.

Bitgo xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,281, com um fornecimento em circulação de 25.43K BTGOX. Nas últimas 24 horas, BTGOX foi negociado entre $ 5.04 (mínimo) e $ 5.05 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 20.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.5.

No desempenho de curto prazo, BTGOX movimentou-se -- na última hora e +1.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 97.99.

Informações de mercado de Bitgo xStock (BTGOX)

Capitalização de mercado $ 128.28K$ 128.28K $ 128.28K Volume (24h) $ 97.99$ 97.99 $ 97.99 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Fornecimento Circulante 25.43K 25.43K 25.43K Fornecimento total 3,896,962.0 3,896,962.0 3,896,962.0

A capitalização de mercado atual de Bitgo xStock é $ 128.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 97.99. A oferta em circulação de BTGOX é 25.43K, com um fornecimento total de 3896962.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.74M.