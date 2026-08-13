Preço de BitFi USD hoje

O preço ao vivo de BitFi USD (BFUSD) hoje é $ 0.985638, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BFUSD para USD é de $ 0.985638 por BFUSD.

BitFi USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 683,230, com um fornecimento em circulação de 468.80K BFUSD. Nas últimas 24 horas, BFUSD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.02, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.937227.

No desempenho de curto prazo, BFUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.11.

Informações de mercado de BitFi USD (BFUSD)

Capitalização de mercado $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K Volume (24h) $ 20.11$ 20.11 $ 20.11 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 683.23K$ 683.23K $ 683.23K Fornecimento Circulante 468.80K 468.80K 468.80K Fornecimento total 468,797.767508 468,797.767508 468,797.767508

A capitalização de mercado atual de BitFi USD é $ 683.23K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.11. A oferta em circulação de BFUSD é 468.80K, com um fornecimento total de 468797.767508. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 683.23K.