Preço de Bitdealer hoje

O preço ao vivo de Bitdealer (BIT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIT para USD é de $ 0 por BIT.

Bitdealer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 102,890, com um fornecimento em circulação de 284.29M BIT. Nas últimas 24 horas, BIT foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03448635, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BIT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.29.

Informações de mercado de Bitdealer (BIT)

Capitalização de mercado $ 102.89K$ 102.89K $ 102.89K Volume (24h) $ 7.29$ 7.29 $ 7.29 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 361.92K$ 361.92K $ 361.92K Fornecimento Circulante 284.29M 284.29M 284.29M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitdealer é $ 102.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.29. A oferta em circulação de BIT é 284.29M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 361.92K.