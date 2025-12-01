Preço de Bitcoin Limited Edition hoje

O preço ao vivo de Bitcoin Limited Edition (BTCLE) hoje é $ 123.96, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BTCLE para USD é de $ 123.96 por BTCLE.

Bitcoin Limited Edition ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,675,605, com um fornecimento em circulação de 200.04K BTCLE. Nas últimas 24 horas, BTCLE foi negociado entre $ 122.03 (mínimo) e $ 124.06 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 137.88, enquanto a mínima histórica foi de $ 121.8.

No desempenho de curto prazo, BTCLE movimentou-se -0.01% na última hora e +0.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Capitalização de mercado $ 24.68M$ 24.68M $ 24.68M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.90M$ 25.90M $ 25.90M Fornecimento Circulante 200.04K 200.04K 200.04K Fornecimento total 210,000.0 210,000.0 210,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitcoin Limited Edition é $ 24.68M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BTCLE é 200.04K, com um fornecimento total de 210000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.90M.