Preço de Bitcoin Cats hoje

O preço ao vivo de Bitcoin Cats (1CAT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 1CAT para USD é de $ 0 por 1CAT.

Bitcoin Cats ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 295,743, com um fornecimento em circulação de 5.00B 1CAT. Nas últimas 24 horas, 1CAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01262418, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 1CAT movimentou-se +0.33% na última hora e +0.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitcoin Cats (1CAT)

Capitalização de mercado $ 295.74K$ 295.74K $ 295.74K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 295.74K$ 295.74K $ 295.74K Fornecimento Circulante 5.00B 5.00B 5.00B Fornecimento total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitcoin Cats é $ 295.74K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 1CAT é 5.00B, com um fornecimento total de 5000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 295.74K.