Qual é o preço atual de BITCOIN CASH ON BASE?

O preço em tempo real de BITCOIN CASH ON BASE (BCHB) é R$0.0235881554816217621000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como BITCOIN CASH ON BASE está posicionado no mercado?

BITCOIN CASH ON BASE ocupa atualmente a posição de número #6272 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$375203.34434687859000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BCHB?

A oferta circulante de BCHB é de 15907306.364911238 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de BITCOIN CASH ON BASE?

Nas últimas 24 horas, BITCOIN CASH ON BASE teve uma variação de preço entre R$0.0234435554137019736000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0242377781784357582000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante BITCOIN CASH ON BASE está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

BITCOIN CASH ON BASE atingiu um máximo histórico de R$0.2106939271101742677000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.0200568063012555165000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BCHB hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de BITCOIN CASH ON BASE?

A movimentação atual do preço de 0.57% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Base Ecosystem,Base Native. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.