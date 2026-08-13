Preço de Bitcoin Cash II hoje

O preço ao vivo de Bitcoin Cash II (BCH2) hoje é $ 0.01342633, com uma variação de 6.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BCH2 para USD é de $ 0.01342633 por BCH2.

Bitcoin Cash II ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,295, com um fornecimento em circulação de 3.82M BCH2. Nas últimas 24 horas, BCH2 foi negociado entre $ 0.0130333 (mínimo) e $ 0.01420259 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09942, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0098941.

No desempenho de curto prazo, BCH2 movimentou-se -0.36% na última hora e +29.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.66K.

Informações de mercado de Bitcoin Cash II (BCH2)

Capitalização de mercado $ 51.30K$ 51.30K $ 51.30K Volume (24h) $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 281.95K$ 281.95K $ 281.95K Fornecimento Circulante 3.82M 3.82M 3.82M Fornecimento total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Bitcoin Cash II é $ 51.30K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.66K. A oferta em circulação de BCH2 é 3.82M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 281.95K.