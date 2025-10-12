O preço ao vivo de Bitcoin Bob hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ₿O₿ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ₿O₿ facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Bitcoin Bob hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de ₿O₿ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de ₿O₿ facilmente na MEXC agora.

Logo de Bitcoin Bob

Preço de Bitcoin Bob (₿O₿)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ₿O₿ para USD

$0.0004507
-3.80%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Bitcoin Bob (₿O₿)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:34:23 (UTC+8)

Informações de preço de Bitcoin Bob (₿O₿) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
Mínimo 24h
$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0
$ 0.03776657
$ 0
--

-3.87%

-19.44%

-19.44%

O preço em tempo real de Bitcoin Bob (₿O₿) é --. Nas últimas 24 horas, ₿O₿ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ₿O₿ é $ 0.03776657, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ₿O₿ variou -- na última hora, -3.87% nas últimas 24 horas e -19.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitcoin Bob (₿O₿)

$ 9.46K
--
$ 9.46K
21.00M
21,000,000.0
A capitalização de mercado atual de Bitcoin Bob é $ 9.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ₿O₿ é 21.00M, com um fornecimento total de 21000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.46K.

Histórico de preços de Bitcoin Bob (₿O₿) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Bitcoin Bob em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Bitcoin Bob em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Bitcoin Bob em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Bitcoin Bob em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-3.87%
30 dias$ 0-60.13%
60 dias$ 0-74.10%
90 dias$ 0--

O que é Bitcoin Bob (₿O₿)

The viral “Bitcoin Bob” video is the earliest animated explainer about Bitcoin on YouTube—around 2010. It featured an Xtranormal-made cartoon with two characters, Bob and his friend , casually chatting about what Bitcoin is. It’s often titled something like “What is a Bitcoin?” and has become legendary among early crypto educators.

Here’s what makes BOTCOIN BOB special: • The video was uploaded around November 10, 2010, right when Satoshi was still posting on Bitcointalk—each coin was worth around $0.30. • It features Bob encouraging viewers to “buy Bitcoin”—making him one of the earliest mascot-like figures in the crypto world .

Recurso de Bitcoin Bob (₿O₿)

Site oficial

Previsão de preço do Bitcoin Bob (em USD)

Quanto valerá Bitcoin Bob (₿O₿) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Bitcoin Bob (₿O₿) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Bitcoin Bob.

Confira a previsão de preço de Bitcoin Bob agora!

₿O₿ para moedas locais

Tokenomics de Bitcoin Bob (₿O₿)

Compreender a tokenomics de Bitcoin Bob (₿O₿) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ₿O₿ agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Bitcoin Bob (₿O₿)

Quanto vale hoje o Bitcoin Bob (₿O₿)?
O preço ao vivo de ₿O₿ em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de ₿O₿ para USD?
O preço atual de ₿O₿ para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Bitcoin Bob?
A capitalização de mercado de ₿O₿ é $ 9.46K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de ₿O₿?
O fornecimento circulante de ₿O₿ é de 21.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de ₿O₿?
₿O₿ atingiu um preço máximo histórico de 0.03776657 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de ₿O₿?
₿O₿ atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de ₿O₿?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para ₿O₿ é -- USD.
₿O₿ vai subir ainda este ano?
₿O₿ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do ₿O₿ para uma análise mais detalhada.
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.