Preço de BiomeAI hoje

O preço ao vivo de BiomeAI (BIOMEAI) hoje é $ 0.01667426, com uma variação de 0.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIOMEAI para USD é de $ 0.01667426 por BIOMEAI.

BiomeAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 98,430, com um fornecimento em circulação de 5.90M BIOMEAI. Nas últimas 24 horas, BIOMEAI foi negociado entre $ 0.01647629 (mínimo) e $ 0.01674063 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.394381, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01647629.

No desempenho de curto prazo, BIOMEAI movimentou-se -- na última hora e -3.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BiomeAI (BIOMEAI)

Capitalização de mercado $ 98.43K$ 98.43K $ 98.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 166.74K$ 166.74K $ 166.74K Fornecimento Circulante 5.90M 5.90M 5.90M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

