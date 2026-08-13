Preço de BioLLM hoje

O preço ao vivo de BioLLM (BIOLLM) hoje é $ 0, com uma variação de 7.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIOLLM para USD é de $ 0 por BIOLLM.

BioLLM ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 211,018, com um fornecimento em circulação de 999.95M BIOLLM. Nas últimas 24 horas, BIOLLM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00242599, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BIOLLM movimentou-se +0.08% na última hora e -8.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6.23K.

Informações de mercado de BioLLM (BIOLLM)

Capitalização de mercado $ 211.02K$ 211.02K $ 211.02K Volume (24h) $ 6.23K$ 6.23K $ 6.23K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 211.02K$ 211.02K $ 211.02K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,948,278.088829 999,948,278.088829 999,948,278.088829

A capitalização de mercado atual de BioLLM é $ 211.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.23K. A oferta em circulação de BIOLLM é 999.95M, com um fornecimento total de 999948278.088829. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 211.02K.