Preço de Binance Yellow Robot hoje

O preço ao vivo de Binance Yellow Robot (BINA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BINA para USD é de $ 0 por BINA.

Binance Yellow Robot ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,913, com um fornecimento em circulação de 1.00B BINA. Nas últimas 24 horas, BINA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01389238, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BINA movimentou-se +0.09% na última hora e +2.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Binance Yellow Robot (BINA)

Capitalização de mercado $ 21.91K$ 21.91K $ 21.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.91K$ 21.91K $ 21.91K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Binance Yellow Robot é $ 21.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BINA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.91K.