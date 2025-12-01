Preço de BILLBOARD hoje

O preço ao vivo de BILLBOARD (BILLBOARD) hoje é $ 0.00010263, com uma variação de 15.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BILLBOARD para USD é de $ 0.00010263 por BILLBOARD.

BILLBOARD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 95,305, com um fornecimento em circulação de 937.92M BILLBOARD. Nas últimas 24 horas, BILLBOARD foi negociado entre $ 0.00008856 (mínimo) e $ 0.00019538 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00024863, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001498.

No desempenho de curto prazo, BILLBOARD movimentou-se -22.81% na última hora e +66.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BILLBOARD (BILLBOARD)

Capitalização de mercado $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K Fornecimento Circulante 937.92M 937.92M 937.92M Fornecimento total 937,922,097.208226 937,922,097.208226 937,922,097.208226

