Preço de BigStrategy Inc hoje

O preço ao vivo de BigStrategy Inc (BSTR) hoje é --, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSTR para USD é de -- por BSTR.

BigStrategy Inc ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,573, com um fornecimento em circulação de 1.00B BSTR. Nas últimas 24 horas, BSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00318028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BSTR movimentou-se -0.04% na última hora e -6.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BigStrategy Inc (BSTR)

Capitalização de mercado $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BigStrategy Inc é $ 28.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BSTR é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.57K.