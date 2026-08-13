Preço de BIG Indie Games hoje

O preço ao vivo de BIG Indie Games (BIG) hoje é $ 0.00332778, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BIG para USD é de $ 0.00332778 por BIG.

BIG Indie Games ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,701, com um fornecimento em circulação de 11.68M BIG. Nas últimas 24 horas, BIG foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00484664, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00330851.

No desempenho de curto prazo, BIG movimentou-se -- na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 93.51.

Informações de mercado de BIG Indie Games (BIG)

Capitalização de mercado $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Volume (24h) $ 93.51$ 93.51 $ 93.51 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 332.78K$ 332.78K $ 332.78K Fornecimento Circulante 11.68M 11.68M 11.68M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BIG Indie Games é $ 35.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 93.51. A oferta em circulação de BIG é 11.68M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 332.78K.